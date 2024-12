Nicolò, ottimo lavoro Asl4 per snellire procedure sanitarie

Uscita pubblica dell'assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò a Sestri Levante (Genova) per un convegno organizzato dall'Asl 4. "Ottimo lavoro da parte dell'Asl 4 in tema di snellimento delle procedure sanitarie per favorire l'iter sanitario dei pazienti specie per i cronici" ha esordito Nicolò al termine dei lavori.

"Tra i compiti delle Asl non ci sono solo quelli di una oculata gestione per evitare sprechi - ha sottolineato Nicolò - ma operare in efficienza e proprio per questo è ottimo il laboratorio aperto dall' Asl 4 cogliendo dalle aziende private quella velocità ed efficienza di cui abbiamo bisogno".

Occorrono più medici: "Le risorse ci sono, vanno però valorizzare - ha spiegato l'assessore - in effetti in alcune specialità i medici fanno fatica a lavorare nel pubblico per i rischi di chi è a operare in prima fila come nei pronto soccorso a stipendi risicati. Ecco bisogna prima di tutto difendere il personale e poi valorizzare il lavoro anche in termini remunerativi".



