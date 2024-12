Galliera, Cittadini Carignano contro 'attacco a Italia Nostra'

Il comitato Cittadini per Carignano esprime solidarietà al presidente di Italia Nostra Genova, ricorda "tutti i rischi e i nodi irrisolti del Nuovo Galliera", chiede di rendere pubblici i documenti "alla base della costosa operazione finanziaria e immobiliare".

In una nota i Cittadini esprimono "solidarietà all'architetto Stefano Fera, di Italia Nostra, sotto attacco dei vertici dell'Ospedale Galliera per aver osato esercitare il diritto di rivolgersi alla giustizia amministrativa nell'esercizio della sua missione statutaria". Ricordano che l'Ente Galliera "non è nuovo ad azioni intimidatorie contro i vertici dell'associazione ambientalista: nel 2021, infatti, denunciarono l'allora presidente Ermete Bogetti per aver evidenziato le criticità, anche finanziarie dell'operazione immobiliare".

"Oggi, alle minacce di querela, si aggiunge il tentativo di delegittimare il presidente Fera, scavalcato dai dirigenti dell'Ospedale, che invocano a mezzo stampa l'intervento da Roma del presidente nazionale di Italia Nostra, nella speranza che un incontro al vertice nelle stanze della Curia metta a tacere definitivamente le istanze della base genovese dell'associazione, magari negoziando il ritiro dei ricorsi in attesa di giudizio".

Nella loro "triplice veste di abitanti del quartiere, primi utenti dell'Ospedale Galliera e contribuenti delle dissestate casse liguri, i Cittadini per Carignano chiedono tra l'altro, visto l'intasamento del Pronto Soccorso, con malati costretti per lungo tempo su barelle o a terra su lettighe, a causa della strutturale carenza di posti letto, perché non si rimette in funzione il padiglione C, rinnovato per la recente emergenza Covid-19, e tenuto da anni inspiegabilmente chiuso".

"Alla luce delle recenti difficoltà finanziarie che gravano l'Ente Galliera e la Regione Liguria, con conseguenti penalizzazioni sia dal punto di vista delle prestazioni sanitarie sia delle imposte verso i cittadini nonché contribuenti liguri, perché si vuole demolire il padiglione C, con centinaia di camere a due letti e servizi recentemente ammodernati, con conseguente spreco di denaro pubblico" chiedono ancora.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA