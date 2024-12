Effusioni in auto in area sosta A12, denunciata coppia

Si sono posizionati con la loro auto in mezzo a due camion, dentro un'area di parcheggio della A12, e hanno consumato un rapporto sessuale. La coppia di amanti focosi, entrambi 45 di anni, sono stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico. Ad accorgersi di quanto stava succedendo dentro l'area vicino a Recco è stata una pattuglia della polizia stradale di Genova Sampierdarena. A quel punto gli agenti hanno interrotto lo "spettacolo" e dopo aver fatto rivestire la coppia ha controllato i documenti. Dal terminale è emerso che i due avevano già altri precedenti penali proprio per atti osceni.



