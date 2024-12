Calcio: Spezia, D'Angelo 'classifica non conta con Cittadella'

Lo Spezia prova subito a voltare pagina dopo la prima sconfitta in campionato, arrivata domenica scorsa sul campo del Palermo. Al Picco c'è il Cittadella. "Ci siamo allenati con grande attenzione, mettendoci alle spalle la sconfitta contro il Palermo. Non ho mai avuto la presunzione di pensare che non ci fossero squadre che ci potessero mettere in difficoltà - commenta il tecnico Luca D'Angelo -. Il Palermo ha giocatori molto forti, ma anche contro il Cittadella è un avversario difficile contro cui giocare. La classifica non conta niente in serie B, non c'è disparità ampia come in altre categorie".

Nei bianchi quasi tutti recuperati tranne Vignali e Kouda che ne avranno fino al 2025. A destra dovrebbe giocare Elia, a sinistra ballottaggio tra Reca e Aurelio. "Stanno tutti bene ed è una cosa positiva per noi visto che è un ruolo molto dispendioso e dove non è facile giocare per 100 minuti di partita", sottolinea.

Lo Spezia è terzo a un punto dal Pisa e a quattro dal Sassuolo primo. "Sono loro quelli con più possibilità di vincere il campionato, penso sia chiaro, anche se forse un po' si esagera per caricarli di responsabilità - sostiene D'Angelo -.

Lo sanno anche loro che devono vincere il campionato, ma dire che vinceranno con facilità è un po' buttare la palla dall'altra parte e non è il mio stile. Sono favoriti, ma non sarà facile neanche per loro".



