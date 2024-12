Calcio: Sampdoria-Spezia vietata ai tifosi ospiti

La partita di calcio di serie B Sampdoria-Spezia di sabato 14 dicembre si giocherà senza tifosi ospiti. La prefettura di Genova, in seguito alle valutazioni dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive e del Comitato analisi sicurezza manifestazioni sportive, ha vietato la vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia della Spezia. "Esprimo grande delusione e rammarico per una decisione assolutamente contraria allo spirito sportivo e che rappresenta un provvedimento eccessivo nei confronti della tifoseria spezzina - dichiara l'amministratore delegato dello Spezia Andrea Gazzoli -, che in una gara importante e sentita non potrà supportare la propria squadra. Auspico che in futuro si possano prendere decisioni che vadano a consentire a tutti i tifosi di poter vivere le emozioni dello stadio e che questo tipo di provvedimenti resti solo un lontano ricordo".



