Arpal, rischio neve da domani a domenica nell'entroterra ligure

Tra domani e domenica tornerà la neve nell'entroterra ligure, più probabilmente in valle Stura e val d'Aveto, con un possibile interessamento delle autostrade, in particolare dell'A26 e dell'A7. Lo segnala l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (Arpal) spiegando che "il weekend dell'Immacolata sarà perturbato sulla Liguria, con effetti locali soprattutto da domani sera".

"Oggi la giornata continuerà con pioggia impercettibile e macaja, alternata a qualche sporadica e temporanea schiarita - continua l'agenzia -, dal pomeriggio venti rafficati da nord-est su centro-levante ed estremo ponente, mare fino a molto mosso.

Domani dal pomeriggio previste deboli precipitazioni diffuse sul centro-levante, con ulteriore rinforzo di venti da nord-est e crollo delle temperature a partire dalle ore serali, con minime diffusamente sottozero".



