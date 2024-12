Al via il piano inverno del Comune di Genova per i senza dimora

Da lunedì 9 dicembre scatterà il piano inverno del Comune di Genova per dare riparo nei mesi più freddi dell'anno ai senza dimora. Il piano prevede un potenziamento dei posti rispetto alle ordinarie accoglienze cittadine, fino ad arrivare ad un centinaio di posti letto in più: saranno messi a disposizione da Caritas 25 posti presso il Seminario del Righi, 13 posti presso San Bernardo e 10 dalla Fraternità delle Parrocchie. Inoltre il Comune di Genova, nell'ambito del Patto di sussidiarietà per le persone senza dimora, attiverà ulteriori 50 posti presso una nuova struttura in vico Chiusone. Le strutture di accoglienza saranno aperte dalle 18.30 alle 9 e le persone avranno la possibilità di cenare presso la struttura.

È prevista l'apertura delle accoglienze per tutto il giorno in caso di criticità e durante le ondate di freddo diramate con simbolo nero sui bollettini di Arpal. In vico Chiusone sarà possibile per gli ospiti portare con sé animali da affezione se di modeste dimensioni e non pericolosi. In caso di necessità, sarà attivato anche il volontariato di Protezione Civile.

"Confermiamo l'impegno dell'amministrazione, assieme agli enti del terzo settore, per creare la rete di accoglienza del piano inverno, - dichiara l'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Genova Lorenza Rosso -. È un modello che l'anno scorso ha dato buoni risultati, composto dalle strutture messe a disposizione dal patto per le persone senza dimora e strutture dei singoli enti. Sarà ancora presente l'educativa territoriale di strada che ha un ruolo essenziale nel supportare e accompagnare le persone dalla strada a un luogo di protezione".





