A Teatro Tosse di Genova 'Mathilde', scandalo e crisi di coppia

"Gli unici due giudici di una coppia sono la coppia stessa". Lo sosteneva Dostoevskij e la riflessione del grande scrittore russo si adatta bene a "Mathilde" lo spettacolo prodotto dalla Tosse che lo metterà in scena in prima nazionale martedì prossimo. Il testo della drammaturga francese Veronique Olmi è stato tradotto da Alessandra Serra. La regia porta la firma di Alessio Aronne che può contare sulle scene di Emanuele Conte e sulla recitazione di Eleonora Giovanardi e Luca Mammoli "Mathilde - spiega Aronne - è una scrittrice appena uscita dal carcere dove ha scontato una pena per aver avuto una scandalosa relazione con un ragazzo di appena 14 anni. Rientra a casa e qui ritrova il marito e i problemi che si era lasciata alle spalle". Il lavoro è dunque incentrato sul rapporto di coppia con tutte le dinamiche che esso può comportare. Marito e moglie si feriscono, si insultano, provano a ricordare insieme i momenti belli del loro passato in comune, non si fanno sconti, giocano a carte scoperte in una sorta di resa dei conti accesa e crudele. "Mathilde - ha scritto l'autrice - non propone il processo di una donna travolta dal desiderio di un ragazzo di quattordici anni, né la crisi di una coppia, ma il ritratto di due esseri viventi". "Mi ha interessato il finale - dice il regista - La Olmi lo lascia aperto e quindi non sappiamo dal suo testo se i due rimarranno insieme o si separeranno definitivamente. E se decideranno di riformare la coppia rimarrà tuttavia un interrogativo. Perché lo fanno? Per abitudine o per amore? E quindi, in ultima analisi, la domanda di fondo è: che cosa è l'amore?". Partendo dal testo della Olmi ripreso scrupolosamente solo con lievi modifiche, Aronne ha lavorato dunque sui due personaggi mantenendo la forza e la violenza dell'originale che solo a tratti propone qualche momento di alleggerimento, di tenerezza: "E' interessante - aggiunge - soprattutto il carattere di Mathilde che non ha nessun pentimento per quel che ha fatto. E' una paladina del piacere".

"Mathilde" sarà in scena fino a domenica 15 dicembre.



