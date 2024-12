Protesta lavoratori AnsaldoE.durante assemblea Confindustria

"Salario, diritti, dignità contratto subito", questo lo slogan scritto sullo striscioni che i lavoratori di Ansaldo Energia metalmeccanici genovesi hanno esposto davanti alla sede della fabbrica dove è in corso l'assemblea di Confindustria Genova.

Forte la contestazione per chiedere il rinnovo del contratto dopo la rottura del tavolo con Federmeccanica. "Questo è il contratto collettivo più importante in Italia - ha detto Stefano Bonazzi segretario generale Fiom Liguria -. Mette al centro l'aumento del salario, che i lavoratori metalmeccanici negli anni ormai hanno perso. La lotta è per recuperarlo, c'è una trattativa in corso che si è interrotta a novembre e oggi comincia la risposta dei metalmeccanici, con le due ore di sciopero dei lavoratori Ansaldo durante l'assemblea pubblica di Confindustria". Lo sciopero è stato indetto da Fiom Cgil e Fim Cisl.



