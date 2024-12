Il Tar boccia depuratore comprensoriale per 11 comuni a Chiavari

"Il Tar, con sentenza n. 832/2024 boccia il depuratore comprensoriale per 11 comuni a Chiavari. A questo punto la nostra amministrazione, che ha subito la decisione di Levaggi-Garibaldi-Orecchia, con la delibera n. 3 del 24 febbraio 2017 di Città Metropolitana, chiede che si riparta dal progetto che avevamo lasciato nel 2012, ovvero la modernizzazione dell'impianto di Preli per la depurazione delle acque dei soli comuni di Chiavari, Zoagli e Leivi, ad oggi già collegati. Gli altri otto comuni, ad oggi sprovvisti di depuratore a norma, dovranno individuare un sito idoneo nel loro territorio in cui realizzarlo. Il Comune di Chiavari non impugnerà la sentenza" è il commento del sindaco Federico Messuti.



