Gozzi (Federacciai), basta con gli estremismi sul Green Deal

"Riportare l'industria al centro, smettendola di fare gli estremisti ideologici sul Green Deal, cercando di favorire in ogni modo gli investimenti e l'attrattività europea agli investimenti". Per Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, è questo la ricetta per uscire da una "sottovalutazione dell'industria che dura da 20 anni e che ha fatto perdere all'Europa posizioni importantissime". Lo ha spiegato lo stesso Gozzi a margine dell'assemblea di Confindustria Genova.

"Uno dei parametri gravemente caduti negli ultimi 20 anni in Europa - ha aggiunto Gozzi - è l'investimento estero. Gli stranieri non vengono più ad investire in Europa e anzi ci sono molti europei che sempre di più pensano di andare a crescere non in Europa ma negli Stati Uniti. Questo è un tema che va analizzato con spirito autocritico, senza presunzione, senza avere sempre questa cultura da primi la classe che è quella che ha causato questa crisi europea fatta di iper-regolazione, di estremismo ambientalista, di non considerazione dei temi delle industrie".



