Tre presunti ladri arrestati dopo un furto a Casarza Ligure

Tre cittadini albanesi accusati di furti in abitazioni arrestati e refurtiva recuperata: questo il risultato di una operazione condotta dai carabinieri della compagnia di Sestri Levante. I controlli erano stati intensificati per l'escalation di furti in abitazione avvenuta nel golfo del Tigullio e ieri nella rete dei carabinieri sono finiti tre albanesi in età compresa tra i 27 ed i 39 anni sorpresi a Casarza Ligure appena usciti da una abitazione saccheggiata di proprietà di una anziana non presente nell'alloggio.

I tre sono sospettati anche di altre incursioni e sono stati condotti in carcere a Marassi. La refurtiva del colpo casarzese è stata restituita alla proprietaria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA