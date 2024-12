Carceri: a Sanremo 25 agenti in convalescenza per stress

Sono circa venticinque gli agenti di polizia penitenziaria assenti per lunga convalescenza dovuta a stress psicofisico. A lanciare l'allarme è il segretario del Uilpa Polizia penitenziaria, Fabio Pagani, che denuncia l'ennesima aggressione avvenuta nel penitenziario di Valle Armea a Sanremo, ieri pomeriggio, quando un poliziotto, denuncia, è stato assalito da un detenuto italiano della prima sezione, che lo ha preso a calci e pugni, soltanto perché gli era stato negato di scendere di un piano. Si tratta della stessa persona, che, pochi mesi fa, ha spento un mozzicone sul volto di un agente. Trasportato al pronto soccorso, l'agente è stato medicato e dimesso con sei giorni di prognosi. "Il carcere di Sanremo rischia il tracollo - avverte Pagani -. Sono necessarie misure tangibili". Secondo i dati del sindacato, la pianta organica del penitenziario prevede 185 unità, ma in realtà ne sono presenti soltanto 160, venticinque dei quali sono in lunga convalescenza. "A ciò si aggiungono gli agenti assenti per i riposi settimanali e i congedi - aggiunge Pagani -. Il tutto per una popolazione carceraria di circa 270 detenuti. Basti pensare, che dalle 16 alle 24, troviamo solo sei poliziotti in servizio".





