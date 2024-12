A Genova tornano Rigiocattolo e mercatino solidale Sant'Egidio

Y7L Da venerdì 6 fino a domenica 8 dicembre torna a Genova il Rigiocattolo, la mostra mercato di giochi usati organizzata dalla Comunità di Sant'Egidio. Il mercatino, giunto quest'anno alla 25ma edizione, sarà allestito in piazza Matteotti. Dalle 10 alle 19 ci saranno anche momenti musicali con band giovanili della Liguria e testimonianze di bambini e giovani impegnati nel supporto ai piccoli malati di Aids. Le offerte raccolte serviranno a finanziare le cure e il cibo per i bambini seguiti dal programma Dream attivato per il contrasto dell'Aids e della malnutrizione nel continente africano.

Da sabato 7 dicembre fino a lunedì 9 dicembre, inoltre, nell'atrio di Palazzo Ducale si terrà il Mercatino vintage di Sant'Egidio, nel quale i volontari della Comunità metteranno in vendita vestiti usati e in buono stato di grandi marche, oggettistica e bigiotteria per finanziare i pranzi di Natale organizzati in varie località della città dalla Comunità di Sant'Egidio.



