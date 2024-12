A Genova il festival internazionale di circo 'Circumnavigando'

Diciassette compagnie circensi in arrivo da tutto il mondo, dall'Italia al Cile, dalla Spagna alla Francia, fino alla Croazia, diciannove spettacoli di cui quattro prime nazionali, laboratori per adulti e bambini, proiezioni ed eventi a sorpresa. Sono i numeri della 24/ma edizione di 'Circumnavigando', il festival internazionale di circo teatro in programma dall'8 al 31 dicembre a Genova.

La manifestazione, ideata e organizzata da Sarabanda IS con la direzione artistica di Boris Vecchio, coinvolgerà i più prestigiosi palcoscenici della città: dalla periferia con il visionario 'Immaginaria' del 'Teatro nelle foglie', al Teatro del Ponente fino al centro città. Il titolo scelto per l'edizione 2024 è #Undercircus, alla ricerca di una profondità che affonda le sue radici nel grande mondo della performance dal vivo, spaziando tra le discipline, in un abbraccio corale tra le arti.

Per la prima volta nella rassegna, all'acrobatica aerea da sempre protagonista del circo si uniranno le straordinarie evoluzioni acquatiche in apnea di Frédéri Vernier e Sébastien Devis-Vangelder. Per il loro 'Out of the Blue', sul palco del Teatro Nazionale di Genova Ivo Chiesa sarà allestito un aquarium di ottomila litri dove i due artisti si spingeranno oltre i confini dell'impossibile.



