Ubriaco precipita da muretto e muore, indagano carabinieri

Un uomo di 40 anni di origini cingalesi è morto intorno alle cinque del mattino dopo essere precipitato da un muretto in via Amba Alagi, nel quartiere San Teodoro a Genova. L'uomo, con ogni probabilità ubriaco, avrebbe perso l'equilibrio facendo un volo di sei metri. Sul posto è intervenuto il personale del 118, con l'auto medica, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. I carabinieri del nucleo radiomobile indagano per capire cosa sia successo.

Un anno fa un ragazzo di 27 anni, ecuadoriano, era morto dopo essere caduto nel greto del torrente Bisagno. Anche lui ubriaco si era sporto perdendo l'equilibrio. Nel 2018, un giovane di 24 anni, anche lui ecuadoriano, era caduto dal muretto davanti a una discoteca perché, ubriaco, voleva recuperare una felpa che gli era caduta.



