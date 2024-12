Sanità: Bucci, entro 2024 la 12/ma casa di comunità in Liguria

"Entro il 2024 in Liguria sarà inaugurata la dodicesima casa della comunità prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, non è vero che la Regione è in ritardo". Lo annuncia il presidente della Regione Liguria Marco Bucci in Consiglio regionale durante la presentazione del programma di governo del prossimo quinquennio.

"Per quanto riguarda i nuovi ospedali il Felettino alla Spezia ha già inaugurato i lavori, è una buona notizia - dichiara Bucci interrotto da un boato dell'opposizione - ci sono poi altri ospedali come il Gaslini che stanno andando avanti, non ha problemi né finanziari né economici, per il nuovo Galliera a Genova continueremo a lavorare, dispiace sentire che ci sono comitati o associazioni nazionali contrarie, per quanto l'ospedale di Erzelli andremo avanti nei prossimi mesi e al Santa Corona di Pietra Ligure riaprirà il punto nascite, nuovi reparti di pronto soccorso Albenga e Taggia".

Nel programma di governo il presidente della Regione Liguria conferma la volontà di "introdurre nuovi strumenti di welfare aziendale nel sistema sanitario, in particolare per gli ospedali, con ad esempio l'attivazione di asili nido per i dipendenti", inoltre ribadisce che è intenzione della Regione "risparmiare sull'acquisto dei farmaci".



