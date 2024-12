Giving Tuesday, Genova colora di rosso fontana De Ferrari

Il Comune di Genova aderisce al Giving Tuesday, il più grande evento mondiale dedicato alla generosità e alla solidarietà, colorando di rosso questa sera la fontana di piazza De Ferrari. In questa giornata di solidarietà l'Italia torna a illuminarsi di rosso per promuovere i valori della generosità solidale: sono circa 80 i Comuni italiani che oggi, 3 dicembre, aderiranno all'iniziativa del Giving Tuesday, riprendendo l'idea dei monumenti in rosso delle principali città del mondo, dal Cristo Redentore a Rio de Janeiro, alla Sagrada Familia a Barcellona fino alle cascate del Niagara in Canada, aderendo grazie alla collaborazione tra la Fondazione Filantropica Aifr- Ets e Anci, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani.

A Genova si colorerà di rosso la fontana di Piazza De Ferrari e lo spettacolo italiano vedrà "in rosso", tra gli altri, anche il David di Michelangelo a Firenze, la Torre campanaria di Palazzo Moroni a Padova, Palazzo della Loggia a Brescia, i palazzi di Ca' Farsetti e di Ca' Loredan su Canal Grande a Venezia, la Mole Antonelliana di Torino.

Tutti possono partecipare alle celebrazioni del Giving Tuesday, condividendo sui social la causa che più sta a cuore, o facendo una donazione a un'organizzazione non profit. Sul sito tante idee e iniziative per aderire all'evento: https://givingtuesday.it/.



