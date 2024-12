Gdf scopre 79 evasori, sottratti a tassazione oltre 10 milioni

La Guardia di finanza dei reparti in forza al Comando Provinciale di Savona ha scoperto nell'ultimo periodo dell'anno 79 evasori totali che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tra i soggetti interessati imprese edili a quelle di consulenza amministrativa, professionisti, collaboratori domestici e badanti.

Le Fiamme Gialle Savonesi hanno ricostruito l'effettivo volume di affari ed i redditi percepiti dai mancati contribuenti, constatando oltre 10 milioni di euro di ricavi e compensi non dichiarati e 7,5 milioni di euro di iva non versata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA