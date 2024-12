Editoria, 200 anni del Corriere Mercantile in un magazine

Lo storico quotidiano genovese 'Corriere Mercantile', chiuso nel 2015, tornerà in edicola e in libreria da sabato 7 dicembre con un numero straordinario illustrato e di grande formato per celebrare i 200 anni dalla fondazione della terza testata italiana per anzianità.

In copertina ci sarà un'antica stampa della Genova d'inizio Ottocento, quando nel 1824 il 'Mercantile' nacque come bisettimanale di informazioni commerciali ed economiche proprio in formato libro. Il numero speciale è stato pubblicato a cura della Fondazione De Ferrari ETS, curato dai giornalisti genovesi Franco Manzitti e Roberto Orlando, con il sostegno della Camera di Commercio di Genova, enti e aziende.

L'edizione straordinaria ripercorre i due secoli di storia del 'Mercantile' e di Genova, con articoli saggi e ricostruzioni di illustri firme e testimoni delle vicende del giornale, ma anche di quelle della città dal primo numero a oggi.

Molte le firme che hanno collaborato, in primis i cronisti del passato lontano e recente del quotidiano e numerosi altri scrittori, docenti e giornalisti liguri e nazionali. Il numero è anche impreziosito da uno schizzo inedito dell'architetto Renzo Piano.

Il magazine sarà presentato lunedì 9 dicembre alle 17.30 a Genova in un evento pubblico presso la Sala delle Grida della Borsa, la biblioteca della Camera di Commercio esporrà per l'occasione alcuni volumi rilegati con copie del quotidiano dall'Ottocento agli anni Duemila.



