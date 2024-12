Consiglio Liguria, faccia a faccia Bucci-Orlando su liste attesa

Faccia a faccia con reciproco scambio d'accuse tra il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Orlando al termine dei lavori della seduta del Consiglio regionale sulla presentazione del programma di governo dei prossimi cinque anni, motivo del contendere il piano d'abbattimento delle liste d'attesa nella sanità.

A fine seduta Orlando aveva chiesto la parola in aula per "motivi personali", ma il presidente del Consiglio regionale Stefano Balleari dopo una breve introduzione non gliel'ha concessa non ritenendo l'intervento collegato a motivi personali.

"Non si può far passare l'idea che l'opposizione sia a conoscenza di un piano per il taglio delle liste d'attesa se questo non è vero, questo è un punto fondamentale", ha dichiarato Orlando ai cronisti prima di essere interrotto dallo stesso Bucci. "Cos'è che non è vero?", gli ha chiesto Bucci. "È diventato anche giornalista", ha replicato Orlando spiegando che "le sue parole non sono rivolte al presidente Bucci che ha fatto la relazione sul programma che crede, ma al presidente dell'assemblea, non si può far passare l'idea che ci sia un'opposizione a conoscenza di un piano sulle liste d'attesa se questo piano non è stato ancora illustrato all'aula".

"Questo è un programma di governo, non è il programma di un'azione, non è un piano operativo - ha commentato Bucci -.

Orlando è stato tre volte ministro ma bisogna spiegargli la differenza che c'è tra un programma e un piano operativo, qualcuno glielo spieghi perché a me non sta a sentire".

"Orlando ha mancato di educazione e del rispetto delle regole - ha affermato Balleari -, se ci sono delle regole, vanno rispettate, oggi i consiglieri d'opposizione non dovevano intervenire, sono intervenuti numerose volte in modo inappropriato e pertanto ho ritenuto non dover dare a Orlando alcuna spiegazione".



