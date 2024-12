A Genova nasce il nuovo edge data center realizzato da Rai Way

Genova sempre più digitale grazie al nuovo Edge Data Center costruito da Rai Way a Granarolo.

L'impianto è stato presentato oggi nella terza tappa dell'Evolution Tour di Rai Way che si è svolta nel capoluogo ligure.

Il Data Center realizzato a Genova che si aggiunge a quelli di Milano, Torino, Firenze e Venezia e già attivato sarà interconnesso con le altre strutture già attive e alla rete pubblica tramite una dorsale in fibra ottica di oltre 6.000 km di proprietà. I data center edge di Rai Way, distribuiti e di prossimità, sono perfettamente integrati con le esigenze di cloud ibrido e multicloud delle aziende e delle pubbliche amministrazioni e offrono collocation sicura e a bassa latenza a livello regionale e servizi a valore aggiunto. Alla tappa genovese hanno preso parte oltre a Luca Beltramino, direttore divisione datacenter di RaiWay, anche gli assessori comunali Marta Brusoni ai servizi digitali e Mario Mascia allo sviluppo economico.

"Il nostro obiettivo è supportare le imprese locali e offrire un'alternativa per poter mantenere i propri dati all'interno della regione e non essere costretti a spostarsi - ha spiegato Beltramino -. La nostra offerta si rivolge soprattutto ai clienti regionali e il target principale sono le pmi italiane del settore "It" o realtà che hanno necessità di avere una infrastruttura qualificata dove mettere i propri dati e i propri server. Genova prima era preclusa ora invece con noi c'è questa possibilità".

"E' un riconoscimento nei confronti di una città che si candida a diventare una porta dati verso tutto il resto del mondo - ha detto Mascia -. La scelta di Rai Way di costruire un data center a Genova è un segnale forte: vuol dire che siamo riusciti ad attrarre gli investimenti desiderati".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA