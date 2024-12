Stadio Genova, Piciocchi 'rigenerazione dell'intero quartiere'

Nel giorno in cui il ministro Abodi ha annunciato per il 2025 il via ai lavori per "4 o 5 stadi" il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi ha fatto il punto sul futuro del Luigi Ferraris. "Le notizie sono assolutamente positive - ha dichiarato-. Sapete perfettamente che ci sono colloqui tra la società Cds, Genoa e Sampdoria. Credo che questo smentisca definitivamente quanto si è cercato di dire durante le regionali ovverosia che il Comune intendesse escludere Genoa e Sampdoria che invece suona assolutamente dalla partita".

Una ristrutturazione che per il vicesindaco non riguarderà solo l'impianto in sé. "Questo è un progetto che non consiste solo nel restyling dello stadio, ma un progetto di rigenerazione urbana di Marassi, di cui Marassi ha enorme bisogno. Noi stiamo lavorando moltissimo con il ministro Abodi che ringrazio perché lo sentiamo molto vicino, con le squadre e con Cds. Spero veramente che nel giro di qualche settimana possiamo chiarire quello che è il progetto che abbiamo in mente per lo sport, per il calcio, per Marassi e per la città" ha spiegato Piciocchi.





