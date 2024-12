Premio 'Cronista dell'Anno' a Varì, Canessa, Manna

Il consiglio direttivo del Gruppo Cronisti Liguri ha conferito tre premi a cronisti che si sono distinti nel corso dell'anno nell'attività professionale. Ad aggiudicarsi il premio cronista 2024 è stato il giornalista Michele Varì. Storico nerista del Corriere Mercantile, sempre "sul pezzo", ha ideato e realizzato la serie televisiva "Miché" che dà voce a persone emarginate, che hanno commesso reati o vivono situazioni di difficoltà sociale. La trasmissione risulta tra le più seguite dell'emittente televisiva Primocanale.

L'altro premio del Gruppo Cronisti è stato assegnato a Erica Manna, cronista del quotidiano La Repubblica. Manna, già vintrice del premio nazionale Scarlata di Palermo per i suoi racconti sul crollo Morandi, si è distinta per aver raccontato con grande puntualità storie toccanti di ultimi, migranti e disagiati.

Il terzo riconoscimento è andato a Fabio Canessa, giornalista del quotidiano on line Genova24. Fabio, giovanissimo ma collaudato reporter, è stato capace di raccontare fatti di cronaca nera e bianca con l'occhio diverso di conosce e utilizza nuove tecnologie e linguaggi.

Il consiglio direttivo ha deciso anche di assegnare il premio Rapporti con la stampa a Paola Zappavigna, ora dirigente della polizia stradale. Questo soprattutto per la sua attività di comunicazione tempestiva e puntuale ai cronisti liguri in servizio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA