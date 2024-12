Amiu, Fit Cisl 'si internalizzi raccolta di carta e cartone'

Tra i prossimi obiettivi di Amiu "ci deve essere quello di internalizzare la raccolta di carta e cartone, una richiesta che era partita sette anni fa". Lo ha detto Umberto Zane, coordinatore regionale della Fit Cisl nel comparto Igiene Ambientale. "Tra domani e giovedì 4 dicembre si svolgeranno all'interno di Amiu le elezioni dei nuovi rsu e rlssa. Come Fit Cisl Liguria abbiamo programmi importanti e vogliamo insieme ai lavoratori far crescere l'azienda. ll gruppo dei delegati rsu Fit Cisl di Amiu punterà ad ottenere anche l'incremento del personale di tutta l'azienda, operativi e staff, in particolare nel genovesato dove c'è necessità di un aumento dell'organico - conclude -. Tra gli altri temi che vogliamo affrontare anche una mobilità volontaria aziendale più snella, la riorganizzazione della raccolta bilaterale, la riforma del sistema di valutazione del personale, e l'adeguamento dell'indennità domenicale".



