Voci nell'Ombra, premio alla carriera a Ennio Coltorti

Il Premio Claudio G. Fava alla carriera è stato assegnato a Ennio Coltorti, doppiatore fra gli altri di Harvey Keitel, Sam Shepard e Patrick Stewart. Gli Anelli d'Oro special per la 25/ª edizione "Le stelle del doppiaggio italiano", sono andati poi ai due attori e doppiatori Rodolfo Bianchi per la direzione del doppiaggio della serie The Penguin e a Roberto Chevalier per la direzione del doppiaggio del film Megalopolis di Francis Ford Coppola. Questi alcuni dei premi della XXV edizione del Festival Internazionale del Doppiaggio 'Voci nell'Ombra', diretta da Tiziana Voarino, che si è conclusa stasera a Genova nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale.

L'Anello d'Oro per il miglior doppiaggio generale nella sezione Cinema è andato a Massimiliano Alto per avere diretto la versione italiana del film 'Challengers' di Luca Guadagnino. Gli Anelli d'Oro per le migliori voci maschile e femminile del cinema sono stati assegnati a Francesco Venditti, doppiatore di Ryan Reynolds in 'Deadpool & Wolverine', e a Francesca Manicone, doppiatrice di Blake Lively nel film 'It Ends with Us - Siano noi a dire basta'.

Le migliori voci nel settore televisione sono quelle di Roberto Pedicini, alter ego italiano di Javier Bardem in 'Monsters: la storia di Lyle ed Erik Menendez' su Netflix, e Benedetta Ponticelli, doppiatrice di Jessica Gunning in "Baby Reindeer", ugualmente su Netflix.

L'Anello d'Oro per il miglior doppiaggio generale televisivo è stato assegnato a Daniele Giuliani per 'The Gentlemen' sempre su Netflix. Il premio per l'adattamento dei dialoghi è andato ad Roberto Morville per il film "Inside Out 2", a Marina Caputi ed Emanuela D'Amico per la serie televisiva "Nobody Wants This" in onda su Netflix.

Nella sezione Cartoni animati e Prodotti di animazione l'Anello d'Oro è stato vinto da Maurizio Merluzzo per avere doppiato Garfield nel film "Garfield - Una missione gustosa", mentre il Premio "Le Voci di Cartoonia 2024" è andato a Renato Novara, voce tra gli altri di Luffy/Ruffy nelle serie "One Piece" e "Sonic".



