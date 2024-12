Prima vittoria per Vieira, il Genoa batte 2-0 l'Udinese

Sorride il Genoa di Vieira, con il tecnico alla sua prima vittoria sulla panchina rossoblù. Al Friuli i liguri battoni 2-0 l'Udinese in una gara segnata in avvio, con l'espulsione al 3' pt di Tourè (una delle più veloci di sempre) che lascia in dieci i padroni di casa. Al 13' la sbocca Pinamonti, nella ripresa il raddoppio con Giannetti che devia nella propria porta un cross di Zanoli per il 2-0 finale.

Applausi per Balotelli entrato al 30' del secondo tempo proprio al posto di Zanoli.



