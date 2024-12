Policlinico S.Martino, problemi informatici su linea 112

La direzione generale dell'ospedale Policlinico San Martino comunica che, per problemi di carattere informatico alle linee della Centrale del Numero Unico di Emergenza 112 della Liguria, tutte le chiamate vengono temporaneamente inoltrate e prese in carico dalla Centrale Operativa di Milano. Il problema, in via di risoluzione, non comporta disagi per l'utenza, le cui chiamate, come da protocollo, sono nel frattempo gestite dalla Centrale Operativa della Lombardia.



