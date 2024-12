Casinò Sanremo, incassi per 4,5 milioni a novembre

Ammontano a 4,49 milioni gli incassi del Casinò di Sanremo, nel mese di novembre (+23,6% rispetto allo stesso periodo del 2023). Da inizio anno, la casa da Gioco ha introitato 46,9 milioni e l'obiettivo di fine 2024 è quello di raggiungere i cinquanta milioni. Negli ultimi trenta giorni, le slot hanno introitato 1,3 milioni (+72%), dai giochi tradizionali e 3,1 milioni (+10%) dai giochi elettromeccanici.

Da gennaio, le slot hanno complessivamente realizzato 35,48%, contro gli 11,4 circa dei tavoli verdi. Tra i più richiesti c'è la Fair Roulette che ha totalizzato 3,2 milioni (+25%).

In termini di presenze nelle sale in 11 mesi sono stati registrati più di 197mila visitatori. La Poker Room ha ottenuto 3,4 milioni (+17%) suddivisi tra tornei che hanno introitato 1,6 milioni di euro, Cash Game e Ultimate Poker.

"I risultati di novembre non sono mancati e ci fanno guardare in maniera positiva alla chiusura dell'anno - ha detto il presidente e ad del Casinò, Gian Carlo Ghinamo -. Abbiamo, nel contempo, erogato vincite importanti, che rappresentano una forma di promozione indiretta del nostro brand".



