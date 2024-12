Calcio: Gori non basta, Spezia cade per la prima volta

Lo Spezia cade sul campo del Palermo e conclude la propria striscia di imbattibilità stagionale durata per quattordici giornate. Al Barbera finisce 2-0 con un gol per tempo, entrambi da calcio d'angolo, grazie al colpo di testa di Baniya (35') e all'autorete di Wisniewski (65') su deviazione di Ceccaroni. Partita molto spigolosa con tanti ammoniti e un forte agonismo da parte dei siciliani, che si vedono respingere da quattro parate strepitose di Gori su Verre (5'), Ceccaroni (6'), Di Francesco (17') ed Henry (18').

Lo Spezia invece non riesce a trovare le punte Pio Esposito e Soleri per distendersi, mentre Salvatore viene preso in una gabbia ed Elia non riesce mai a superare la trequarti con il dribbling. Nella ripresa aquilotti più propositivi, ma la difesa di casa resiste. Nel finale Prontera si rimangia la concessione di un calcio di rigore dopo on field review per un tocco lamentato da Di Serio sulla gamba in estensione mentre caricava un tiro. Il pareggio del Pisa e la sconfitta del Cesena rendono la sconfitta meno amara, lo Spezia è terzo a punto dai toscani.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA