Abusi su ex compagna, divieto avvicinamento per venticinquenne

I carabinieri di Genova hanno eseguito la misura cautelare di divieto di avvicinamento, emessa dal Tribunale di Genova, nei confronti di un cittadino albanese di 25 anni, con precedenti di polizia, accusato di maltrattamenti in famiglia, accesso abusivo a sistema telematico e diffusione di immagini sessualmente esplicite. L'indagine ha preso avvio dopo la denuncia di una donna genovese, ex compagna dell'uomo, che ha raccontato di essere stata vittima di ripetuti atti di violenza fisica e psicologica nell'ultimo periodo.

L'autore del reato, non accettando la fine della loro relazione sentimentale, diffondeva immagini a contenuto esplicito dell'ex partner, e accedeva abusivamente al telefono della donna entrando in possesso delle chat private.



