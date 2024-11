Cinquemila euro di multa dopo incidente in scooter

Una multa da 5 mila euro è stata elevata dalla polizia locale di Diano Marina a un trentenne imperiese sorpreso alla guida di uno scooter ubriaco e senza aver mai conseguito la patente. La scoperta è avvenuta durante i rilievi di un incidente. Il giovane, infatti, è rimasto coinvolto nello scontro con un'auto. All'esame dell'alcol test è risultato avere un tasso alcolemico nel sangue pari a 1,05 grammi per litro e per questo motivo è stato pure denunciato per guida in stato di ebbrezza. La maxisanzione è dovuta tra l'altro alle nuove norme previste nel codice della strada.



