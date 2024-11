Trovata morta in un dirupo la donna scomparsa da Cuneo

E' stata trovata morta, in un fondo a un precipizio a Ventimiglia, la donna di Cuneo scomparsa ieri da casa. Il corpo è stato trovato stamani in un dirupo poco distante dal valico di Ponte San Luigi. Per consentire le operazioni di recupero della salma, è stata chiusa al traffico la frontiera bassa di Ponte San Ludovico, mentre in quella alta (San Luigi), è stato istituito il senso unico alternato per la presenza dei mezzi dei vigili del fuoco. La donna, di 64 anni, era originaria di Ventimiglia ma viveva a Cuneo. Mercoledì sera si è allontanata da casa in auto per raggiungere la Riviera ligure di Ponente.

Nella vettura, che era parcheggiata a Ponte San Luigi, era stato trovato un biglietto dal quale emergeva l'intenzione di togliersi la vita. Le ricerche sono partite nel pomeriggio di ieri, anche con l'ausilio di un elicottero, e oggi sono proseguite da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco che hanno operato anche con un drone.



