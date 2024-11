Sciopero: organizzatori Genova "siamo venticinquemila"

"Siamo venticinquemila, siamo veramente tantissimi". Dal palco di piazza Matteotti a Genova, dove si è conclusa la manifestazione regionale per lo sciopero generale indetto da Cgil e Uil arriva una valutazione della partecipazione dei lavoratori. Un lunghissimo corteo che era ancora in Piazza Corvetto quando i primi striscioni arrivavano nella piazza scelta per il comizio finale. A sfilare, dietro a uno striscione bianco, unitario, con scritto "Sciopero generale in Liguria contro la manovra finanziaria" tantissimi lavoratori, precari e pensionati. Molti i cartelli contro Salvini e la decisione di precettare i lavoratori del trasporto dimezzando le ore di sciopero. Una scelta che ha spinto anche molti indecisi a mobilitarsi facendo crescere l'affluenza la corteo.

Sul parco allestito in Piazza Matteottti le testimonianze dei lavoratori, arrivati da tutta la Liguria, storie di precariato, di stipendi bassi, di difficoltà ad arrivare a fine mese. A tenere il comizio conclusivo Luca Cerusa, subcommissario Uil Liguria e Serena Sorrentino, segretario generale funzione pubblica Cgil.



