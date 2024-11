Riaperta a due corsie l'A6 tra Millesimo e Ceva verso Torino

È stata riaperta al traffico la seconda corsia dell'autostrada A6 tra gli svincoli di Millesimo (Savona) e Ceva (Cuneo) in direzione Torino chiusa dal 31 ottobre scorso per la predisposizione di uno scambio di carreggiata da attivarsi nel caso di superamento delle soglie di allarme del sistema di monitoraggio installato presso un versante interessato da un movimento franoso. Lo comunica la società concessionaria Autostrada dei Fiori in una nota.

"Gli interventi si erano resi necessari a seguito delle intense precipitazioni del 26-27 ottobre che avevano causato il superamento delle soglie di allarme dei sistemi di monitoraggio, obbligando la concessionaria a chiudere la carreggiata in direzione Savona da sabato 26 ottobre a giovedì 31 ottobre con uscita obbligatoria a Ceva - spiega la società -. Sulla base dei dati di monitoraggio, ormai da giorni al di sotto delle soglie di allerta, la concessionaria ha dato seguito alla rimozione definitiva dello scambio".

Il sistema di monitoraggio installato sul versante interessato dal movimento franoso è stato sviluppato in collaborazione con la Protezione Civile, l'Università di Firenze, il Politecnico di Torino e tecnici specializzati. I lavori preliminari per il consolidamento e il rinforzo del versante, così come delle opere di sostegno, procedono a ritmo serrato anche durante le ore notturne grazie alla realizzazione di un'illuminazione artificiale del versante. È previsto il completamento della prima fase dei lavori entro l'inizio delle festività natalizie.



