Perseguita la ex fidanzata che lo ha lasciato, arrestato

La polizia ha arrestato un uomo di 26 anni accusato di avere perseguitato per mesi la ex fidanzata.

Lo stalking sarebbe iniziato già un anno fa, al termine della relazione. Per quegli episodi era stato già denunciato. Ma nonostante la denuncia, l'uomo ha continuato in una pericolosa escalation. Nell'ultimo mese, in particolare, lo stalker è stato denunciato di nuovo perché ha iniziato a essere aggressivo anche con la madre della sua ex. A metà mese ha contatto più volte una amica da cui la vittima era ospite, minacciandola.

La procura, visto che l'uomo è già stato ammonito per stalking nei confronti di un'altra donna e per violenza domestica sul padre, la sorella e la nonna, ha richiesto l'arresto. Gli agenti del commissariato di Nervi hanno eseguito la misura lunedì.



