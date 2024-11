Y7L La 'Colazione del povero' di Genova compie 30 anni il prossimo 8 dicembre. Era, infatti, il 1994 quando, proprio in quel giorno di dicembre, un gruppo di volontari della Società San Vincenzo de' Paoli iniziò a distribuire la colazione ai senza fissa dimora, poveri ed emarginati che popolano la Stazione Ferroviaria di Genova Brignole. "Da allora - si legge nella pagina web dedicata - il servizio non ha mai subito interruzioni, grazie alla volontà e allo spirito di sacrificio per il prossimo di molti membri della San Vincenzo".

L'appuntamento si rinnova da 30 anni tutti i martedì e giovedì alle 6 del mattino, quando alcuni volontari arrivano nella zona antistante la stazione, montano un tavolo portatile, lo allestiscono con thermos di bevande calde (the, latte e caffè) e merendine confezionate e iniziano la distribuzione.

Solo nell'ultimo anno sono stati distribuiti 520 litri di latte, 350 litri di caffè, 520 litri di the, 1.300 litri d'acqua, 4.200 succhi di frutta, 13.500 merendine confezionate.

Nello stesso periodo i volontari hanno anche distribuito biancheria intima, indumenti vari, scarpe, coperte e asciugamani, lamette da barba, sapone, generi alimentari. Per celebrare la ricorrenza, domenica 8 dicembre, alle ore 11, verrà celebrata una messa nella chiesa di San Michele Arcangelo di Pieve Ligure.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA