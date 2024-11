Calcio: Vieira, la qualità del Genoa un'arma contro l'Udinese

Rotto il ghiaccio con il pareggio col Cagliari, il Genoa di Patrick Vieira è atteso dalla trasferta di Udine, domenica all'ora di pranzo. "E' stata una settimana in cui abbiamo lavorato veramente bene - ha spiegato il tecnico francese -. Ho visto il gruppo molto concentrato. Mi piace la competizione tra i giocatori in allenamento perché porta le seduta ad altissimo livello. La cosa che ho chiesto ai giocatori è di mettermi in difficoltà quando dovrò scegliere i titolari. Questo è il loro lavoro, poi decido io. Ma credo che comunque avere tanti recuperi sia un bene per tutti e chi vuole giocare deve fare una settimana ottima".

Nella testa c'è ancora il pareggio con il Cagliari ma con uno sguardo al futuro: "Sono ancora dispiaciuto perché i miei giocatori hanno fatto una partita per vincere e l'avremmo meritato", ha spiegato Vieira che domenica troverà una formazione forte fisicamente, specie sulle palle inattive.

"Troveremo un'Udinese molto fisica e ben organizzata e noi dobbiamo essere attenti ai dettagli di questa partita. Sono una formazione molto pericolosa e aggressiva, sono alti e si fanno valere in area per questo noi dovremo stare attenti a non fare fallo in certe posizioni. Ma la nostra qualità potrebbe dare loro fastidio".

Tanti ancora i dubbi di formazione, ma con una certezza.

"Portiere? Leali sta facendo benissimo mentre Gollini è rientrato da poco e non è ancora pronto per iniziare. La cosa importante sarà mettere i giocatori in posti dove possono far vedere le loro qualità. Questa settimana ad esempio hanno lavorato bene Messias, Vitinha e Vasquez".

Tra i candidati ad una maglia da titolare anche Balotelli.

"Non sceglierò basandomi sulla prestanza fisica, l'importate sarà giocare chiaro e lasciar giocare il giocatore sul campo.

Mario è un elemento importante ed ha lavorato veramente bene questa settimana, deve continuare così, a lavorare come sta facendo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA