Calcio: Samp, Sottil 'voglio una squadra furiosa'

Andrea Sottil va direttamente al punto senza girarci intorno perché la Sampdoria si trova davanti ad un bivio: "Quello che voglio dire è che la Sampdoria domani deve scendere in campo feroce, determinata, incazzata. Io mi devo prendere le responsabilità, i miei giocatori devono fare altrettanto. Dobbiamo avere la cattiveria agonistica di un leone ferito. Più del Catanzaro. Tutte le altre chiacchiere lasciamole perdere. L'ho detto chiaro ai miei ragazzi e domani dalla squadra pretendo questo. Al di là di moduli e sistemi di gioco.

Come si dice dalle mie parti, dobbiamo concretizzare", spiega il tecnico che vuole dare una svolta ad un campionato che non ha continuità.

"Per me la Sampdoria è un'opportunità lavorativa grandiosa.

Io non ho paura di nulla. Sono determinato a dare il meglio per la Sampdoria. Le critiche sono giuste e le accettiamo. Sono una persona umile che sa ascoltare. Non mi ritengo un fenomeno ma ho le idee chiare, so dove devo andare. Vivo questo momento in modo cazzuto - ha concluso -. Le chiacchiere sono finite. Parlo di me e dei calciatori. La partita è stata preparata bene, domani voglio avere delle risposte".



