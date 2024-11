Sanlorenzo annuncia varo ammiraglia Business unit yacht

Sanlorenzo annuncia il varo della nuova ammiraglia della sua Business Unit Yacht: SD132. Con i suoi 40.7 metri di lunghezza, SD132 è la prima per dimensioni fra le navi da diporto realizzate in composito dal cantiere, e la più grande della storica linea semidislocante della maison.

SD132 si inserisce in forte continuità con i modelli precedentemente realizzati per la linea SD e, al tempo stesso, ne perfeziona e innova le caratteristiche principali.

"Siamo entusiasti del lancio del progetto SD132, che incarna la perfetta combinazione di dimensioni significative, design innovativo ed eleganza senza tempo, in perfetto stile Sanlorenzo. L'eccezionale risposta del mercato è stata confermata dai 5 contratti già sottoscritti prima del varo, che testimoniano il grande successo e l'apprezzamento che questa imbarcazione sta riscuotendo tra gli armatori." - ha dichiarato Tommaso Vincenzi, President Business Unit Yacht di Sanlorenzo - "Ogni dettaglio di SD132 riflette l'impegno e la passione del nostro team, che anche questa volta ha cercato di sfidare i tradizionali limiti legati a spazi e volumi di bordo, ottenendo un risultato sorprendente".

Con SD132, Sanlorenzo ha coniugato dimensioni significative con volumi senza precedenti: le sue 420 tonnellate di stazza lorda rendono la nave un unicum fra i modelli di queste dimensioni, grazie anche all'utilizzo inedito degli spazi, che ne diventa tratto distintivo. Tra i punti di forza del progetto anche l'innovativa configurazione dell'ampia beach area, con la sua interconnessione al pozzetto in poppa. Qui le terrazze laterali, una volta rotate e aperte, offrono superfici calpestabili da 70 mq, e liberano il pozzetto da ogni tipo di ostacolo visivo.

"Oltre all'ampiezza dei volumi e degli spazi, e alla rivoluzionaria configurazione della beach area, SD132 si distingue anche per il vasto spazio disponibile sul fly deck di 85 mq. La zona living di prua, inoltre, presenta una mini pool in cristallo dotata di sistema prendisole, che connette la zona prodiera al main deck." Il garage laterale con varo trasversale, può ospitare un tender lungo fino a 6,25 m.



