Porto Genova: Cosulich, silenzio commissari frattura disdicevole

''Il porto di Genova è di fronte a un cambiamento veramente importante, ma non sappiamo molto perché i commissari di Palazzo San Giorgio sono molto silenziosi e purtroppo non ricevono gli imprenditori. Non so di che cosa abbiano paura''. Così Augusto Cosulich, a margine a Roma della quarta edizione dell'Osservatorio sulla portualità organizzato da Shipmag, magazine online specializzato nel settore marittimo e portuale.

"Ho più volte chiesto un appuntamento per raccontare le nostre visioni , la nostra voglia di fare impresa - prosegue il presidente del gruppo Cosulich -. Noi imprenditori, però come voi giornalisti, siamo messi in disparte. Non è bello, perché quello che è successo il 7 maggio è stato sicuramente una cosa grave e la giustizia deve andare avanti, ma che ci sia ancora questa frattura tra imprenditoria e istituzioni a Genova è una cosa estremamente disdicevole e crea soltanto un danno alla città e alla regione''.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA