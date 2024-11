Musumeci, 'la riforma dei porti sarà varata entro l'anno'

La riforma dei porti "è pronta al via" e sarà uno dei temi principali della riunione del Cipom, Comitato interministeriale per le politiche del mare, il 14 o il 15 dicembre. E "sicuramente entro l'anno prossimo la riforma dei porti dovrà essere varata". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, durante la quarta edizione dell'Osservatorio sulla portualità organizzato oggi a Roma da Shipmag, magazine online specializzato nel settore marittimo e portuale.

Il Cipom è l'organismo di programmazione per eccellenza e di coordinamento. "Naturalmente la proposta la fa il ministero delle Infrastrutture, nel nostro caso il viceministro Edoardo Rixi che ascolteremo al Cipom nella prima metà di dicembre, il 14-15 dicembre - spiega il ministro -. Attorno alla proposta apriremo un dibattito con gli attori privati e pubblici. E' una scommessa importante per gli impegni, le prospettive e le sfide che siamo chiamati ad affrontare ed è per questo che riteniamo il dibattito debba essere il più ampio possibile".



