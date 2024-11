A Ventimiglia in corso ricerche 64enne arrivata da Cuneo

Al confine italo francese di Ventimiglia sono in corso dal pomeriggio le ricerche di una donna di 64 anni, abitante a Cuneo, che ieri sera è uscita di casa e si è diretta verso la Riviera ligure di Ponente con l'auto. La vettura è stata trovata posteggiata all'ex valico frontaliero di Ponte San Luigi. All'interno c'era un biglietto con il quale comunicava l'intenzione di farla finita. A quel punto si è messa in moto la macchina dei soccorsi con la capitaneria di via mare; i vigili del fuoco via terra e con l'elicottero Drago e i carabinieri. La denuncia di scomparsa è stata presentata stamani dai familiari. Al momento non si hanno tracce della sessantaquattrenne. La zona in cui è stata trovata l'auto è caratterizzata da numerosi precipizi. Sulla parte alta c'è il famigerato passo della Morte, costato la vita a numerosi migranti, precipitati nel tentativo di espatriare abusivamente in Francia.



