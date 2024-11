Rapinano un supermercato a Savona, arrestati dalla polizia

Ha fatto irruzione in un supermercato di Savona con il volto travisato da un passamontagna e armato di pistola, minacciando la cassiera e facendosi consegnare l'intero importo per poi tentare la fuga con il complice che lo attendeva in auto poco lontano, ma i due rapinatori sono stati arrestati dai poliziotti della squadra mobile che si trovavano in zona.

In manette sono finiti due cinquantaduenni entrambi pregiudicati che sono stati arrestati nella fragranza del reato di rapina in concorso, aggravata dall'uso di una pistola.

L'arma, una pistola semiautomatica a salve priva di tappo rosso, è stata sequestrata, così come sono stati sequestrati i passamontagna utilizzati per il colpo. La refurtiva è stata recuperata e verrà restituita ai titolari dell'attività commerciale. I due soggetti sono stati anche denunciati all'autorità giudiziaria in stato di libertà in quanto ritenuti presunti responsabili della rapina alla stessa catena di supermercati avvenuta a Savona pochi giorni fa.



