Influenza, 235.373 liguri vaccinati in un mese e mezzo

Sono già 235.373 i liguri che si sono vaccinati contro l'influenza a quaranta giorni dall'inizio della campagna di prevenzione iniziata il 14 ottobre, di cui 12.174 nell'Asl1 imperiese, 44.745 nell'Asl2 savonese, 124.721 nell'Asl3 genovese, 21.438 nell'Asl4 chiavarese e 32.295 nell'Asl 5 spezzina.

Il 69% dei vaccini sono stati erogati dai medici di medicina generale, il 18% dalle farmacie, il 7% dai pediatri di libera scelta, il 6% dalle Asl e altri erogatori. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, sono già state somministrate 20 mila dosi in più.

"La prima risposta della popolazione ligure è stata molto positiva - commenta l'assessore alla Sanità della Regione Liguria Massimo Nicolò -. L'invito che rivolgo ai cittadini, soprattutto ora che stiamo entrando nella stagione più fredda, è quella di continuare a fare prevenzione. In questo modo, oltre a proteggere sé stessi, potremmo difendere soprattutto le persone fragili, gli anziani e chi è affetto da patologie, contenendo anche gli accessi ai pronto soccorso".

Per limitare ulteriormente questo fenomeno Regione Liguria sta organizzando un piano di potenziamento dell'assistenza sanitaria territoriale con presidi sanitari dislocati sul territorio e aperti durante il periodo festivo in concomitanza con il picco influenzale. "Vaccinarsi è quindi importante per tutti ma è fondamentale per gli ultrasessantacinquenni e per chi soffre di diabete, malattie immunitarie, cardiovascolari e respiratorie croniche, patologie che possono portare ad eventuali complicazioni", ricorda Nicolò.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA