Gru cade su tetto Rsa a Genova, non risultano feriti

Una gru di un cantiere è caduta nel tardo pomeriggio su un edificio che ospita una Rsa in via Domenico Chiodo, nel quartiere di Castelletto a Genova. Non risultano persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre. È stata decisa l'evacuazione di alcuni ospiti della rsa 'La Camandolina'. La gru era stata posizionata nel cantiere per la costruzione del condominio 'Residenze Altavista'. Da chiarire le cause del cedimento. La parte terminale del braccio è finita contro il tetto dell'edificio. Intervenuta anche Iren per una fuga gas causata dal crollo e una rottura di una tubazione dell'acqua.



