Fondazione Gimbe, in Liguria 15% servizi disponibili sul Fse

Fondazione Gimbe ha analizzato l'utilizzo del Fascicolo sanitario elettronico nelle regioni italiane ed è emerso tra l'altro che in Liguria sono disponibili "ad oggi 12 tipologie documentali su 16, pari al 75% del totale dei documenti (media Italia 79%)".

La percentuale di servizi disponibili nel Fse della Liguria attualmente è pari al 15%. Cinque regioni hanno percentuali più basse. Al 31 agosto 2024, "il 10% dei cittadini ha espresso il consenso alla consultazione dei propri documenti nel Fse da parte di medici e operatori del SSN (media Italia 41%) mentre tra giugno e agosto 2024, il 3% dei cittadini ha utilizzato il Fse nei 90 giorni antecedenti alla data di rilevazione (media Italia 18%). Tra giugno e agosto 2024, il 99% dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta ha effettuato almeno un'operazione sul Fse mentre al 31 agosto 2024, "nessun medico specialista delle aziende sanitarie risulta abilitato all'utilizzo del Fse (media Italia 76%)". "La Liguria è all'ultimo posto fra le regioni" afferma la Fondazione Gimbe.

L'analisi ha preso in esame la completezza e l'utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse), "strumento, cruciale per l'accessibilità ai servizi sanitari" che evidenzia "profonde disomogeneità regionali, che configurano vere e proprie "fratture digitali" sia in termini di servizi offerti che di utilizzo da parte di cittadini e professionisti sanitari".





