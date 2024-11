Cda Galliera valuta vie legali contro Italia Nostra

Il consiglio d'amministrazione dell'ospedale Galliera riunito in seduta straordinaria ha valutato di adire le vie legali in merito ai numerosi ricorsi e alle prese di posizione di Italia Nostra contro il progetto del nuovo ospedale Galliera di Genova.

Il Cda ha deliberato di "attivare ogni azione necessaria a fronte di tutte le posizioni, degli atteggiamenti, delle affermazioni e delle azioni assunte reiteratamente dall'associazione, che si ritiene possano presentare, nel loro insieme e nella specificità di ogni atto, elementi di abuso di diritto, azioni temerarie e, comunque, iniziative gravemente diffamatorie nei confronti dell'ente e dei suoi amministratori che perseguono unicamente gli interessi della cura e della salute della cittadinanza, in linea con i principi fondativi voluti dalla duchessa di Galliera".

Il presidente dell'ente e arcivescovo di Genova Marco Tasca ha ritenuto opportuno "rinnovare l'invito, in passato non accolto, ai vertici di Italia Nostra per un incontro nel quale illustrare nuovamente i criteri e le ragioni che spingono l'ente a realizzare il progetto". I consiglieri hanno condiviso la posizione espressa dal presidente, ribadendo comunque la necessità che "qualora tale invito non fosse accolto in tempi brevissimi, si debba procedere alla formalizzazione degli opportuni atti".



