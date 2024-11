Borgo ligure si trasforma in ghetto-lager di Terezin per un film

Il centro storico di Taggia, borgo ligure nella riviera di ponente, si trasforma nel ghetto-lager di Terezin, nella Repubblica Ceca, in occasione delle riprese del film 'Le Melodie del Bosco dei Faggi', presentato stamani a Villa Nobel di Sanremo che si trasformerà presto in set cinematografico assieme a Villa Grock di Imperia.

La pellicola, scritta e diretta dal regista e produttore Roberto Lippolis, con l'attore e membro di produzione Enzo Storico, può contare su un cast di attori italiani, stranieri e americani di fama internazionale. Tra questi Nastassja Kinski, John Savage, Cassandra Gava e Vincent Spano. Questi ultimi due erano presenti oggi all'illustrazione del progetto cinematografico, la cui sceneggiatura ha vinto un bando della Regione Liguria e della Genova Liguria Film Commission. Il film sarà prodotto con il contributo della finanziaria Filse.

"La storia, che ha nella musica il filo conduttore e la centralità di tutto il film, narra il tormento del protagonista: un direttore d'orchestra di origine ceca, innamorato della riviera ligure, dove si trasferisce a vivere con sua moglie negli anni '80 - spiega Lippolis -. Questi tormenti, rivissuti attraverso dei flash back, lo riportano nel campo di concentramento di Terezin: una fortezza a sessanta chilometri da Praga che, durante l'occupazione nazista, venne utilizzata dai tedeschi come luogo di prigionia per gli artisti ebrei cechi e austriaci".

Alla presentazione hanno partecipato i sindaci di Sanremo e Taggia, Alessandro Mager e Mario Conio, l'assessora alla Cultura del Comune di Imperia Marcella Roggero e l'assessore regionale Marco Scajola. "La Liguria è un territorio meraviglioso, che si presta come location di film, come lo siamo stati in tante occasioni, anche per spot pubblicitari di grandi aziende internazionali. È un'occasione straordinaria di promuovere il territorio e di far conoscere le bellezze della nostra terra", commenta Scajola.

"Negli ultimi anni Genova Liguria Film Commission, insieme a Regione Liguria e agli enti locali, ha fatto crescere il comparto audiovisivo ligure fino ad arrivare a 335 produzioni nel 2023 e dando segnali di crescita importanti di anno in anno", sottolinea la presidente della Genova Liguria Film Commission Cristina Bolla.

Tra gli attori del nuovo film: Enzo Storico, Andrea Bruschi, Giorgia Wurth, Antonella Salvucci, Danny Kamensky, Riccardo Campione, Casper Kellndorfer. Le riprese proseguiranno fino al 7 dicembre. La produzione tornerà poi nel Ponente ligure, a cavallo tra febbraio e marzo, per concludere le scene.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA