Terrorismo: 3 francobolli ricordano le vittime

Tre nuovi francobolli italiani ''contro ogni forma di terrorismo'' sono stati emessi in questi giorni: tutti e tre sono validi per la posta ordinaria. Sono dedicati a Mario Sossi, il magistrato vittima di un sequestro delle Brigate Rosse nel 1974, alla strage di Piazza della Loggia a Brescia (1974, otto morti e cento feriti) e all'attentato contro il treno ''Italicus'' (1974, 12 vittime e 48 feriti).

Le vignette mostrano: in primo piano una bambina che depone dei fiori in Piazza della Loggia a Brescia, dove il 28 maggio 1974 vi fu un attentato terroristico; sullo sfondo i portici con la Torre dell'Orologio; un ritratto del magistrato Mario Sossi, vittima di un sequestro terroristico a Genova il 18 aprile 1974; il treno Espresso 1486 Italicus diretto a Monaco di Baviera, colpito dall'esplosione di un ordigno di matrice terroristica il 4 agosto 1974, all'uscita della "galleria degli Appennini", nei pressi della stazione di San Benedetto Val di Sambro vicino Bologna.

Il bollettino illustrativo che accompagna l'emissione dei francobolli presenta le firme di Manlio Milani , Presidente Casa della Memoria per la strage di Brescia il quale ne ricorda ''la matrice neofascista''; Gabriella e Fiorella Sossi, le figlie di Mario Sossi; mentre non e' firmata la commemorazione dell'Italicus , cui si ricorda che questo ''atto di matrice neofascista, come ricostruito dalla magistratura, colpì ignobilmente individui che stavano semplicemente viaggiando, ignari del destino crudele che li attendeva''.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA